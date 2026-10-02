Възстановка в кадър: Животът в Древна Сердика

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 15 / 15

На 3 октомври Западната порта на Сердика ще бъде домакин на фестивала “Улпия Сердика MMXXVI“. Събитието ще се проведе на археологическия обект, свързан с един от входовете на античния град, съобщава БТА.

Фестивалът ще се проведе директно върху археологическия обект, свързан с един от входовете на античния град.

Събитието е посветено на античното минало на Сердика и е част от инициативите, които представят историята на София чрез възстановки и историческа реконструкция.