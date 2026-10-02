BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 24
В развитие Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Възстановка в кадър: Животът в Древна Сердика

На 3 октомври Западната порта на Сердика ще бъде домакин на фестивала “Улпия Сердика MMXXVI“

02.10.2026 | 22:23 ч. 3

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 15

На 3 октомври Западната порта на Сердика ще бъде домакин на фестивала “Улпия Сердика MMXXVI“. Събитието ще се проведе на археологическия обект, свързан с един от входовете на античния град, съобщава БТА.

Фестивалът ще се проведе директно върху археологическия обект, свързан с един от входовете на античния град. 

Събитието е посветено на античното минало на Сердика и е част от инициативите, които представят историята на София чрез възстановки и историческа реконструкция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

фестивал Столична община Древна Сердика възстановка Улпия Сердика MMXXVI
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem