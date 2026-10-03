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Дизелов локомотив се запали в движение, горя на гарата в Хасково

Машинистите са успели да спрат и да откачат машината

03.10.2026 | 09:05 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Стар дизелов локомотив се запали в движение, но машинистите запазиха спокойствие и с много хладнокръвие и смелост успяха да го откачат от товарната композиция. Инцидентът е станал в петък, предаде БГНЕС. 

По неизвестни засега причини локомотивът на товарен влак, който пътувал от Кърджали към Димитровград по жп линията Русе-Подкова пламнал в движение. Машинистите са успели да стигнат до жп гара Хасково, да спрат и да откачат машината. След това са изтеглили горящата машина на безопасно разстояние от товарните вагони.

Два противопожарни екипа са изгасили локомотива. Машинистът и помощник-машинистът са невредими.

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