Дизелов локомотив се запали в движение, горя на гарата в Хасково

Стар дизелов локомотив се запали в движение, но машинистите запазиха спокойствие и с много хладнокръвие и смелост успяха да го откачат от товарната композиция. Инцидентът е станал в петък, предаде БГНЕС.

По неизвестни засега причини локомотивът на товарен влак, който пътувал от Кърджали към Димитровград по жп линията Русе-Подкова пламнал в движение. Машинистите са успели да стигнат до жп гара Хасково, да спрат и да откачат машината. След това са изтеглили горящата машина на безопасно разстояние от товарните вагони.

Два противопожарни екипа са изгасили локомотива. Машинистът и помощник-машинистът са невредими.