Откриха близо 2 кг хероин при полицейска операция в община Сандански

Полицията откри близо 2 кг хероин при полицейска операция в община Сандански, съобщиха от ОДМВР- Благоевград.

В хода на проведена спецоперация по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества в обедните часове днес криминалисти при РУ - Сандански са извършили проверка на къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж от селото.

На втория етаж в жилището са открити четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин с общо тегло около 1980 грама, електронна везна и парична сума.

Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по НК. Работата по случая продължава под надзора на ОП Благоевград.