Един загинал и 25 ранени при 18 тежки катастрофи само за денонощие

Един човек е загинал, а 25 са ранени при 18 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани едно тежко и 21 леки пътни произшествия. Един човек е пострадал.

Петима загинали от началото на месеца

От началото на октомври при 59 тежки катастрофи в страната са загинали петима души, а други 70 са ранени.

От началото на 2026 г. са регистрирани общо 5223 тежки пътни произшествия.

При тях живота си са загубили 374 души, а 6470 са пострадали.

41 жертви повече спрямо 2025 г.

Данните на МВР показват увеличение на загиналите по пътищата спрямо същия период на миналата година.

До този момент през 2025 г. при пътни произшествия са били загинали 333 души.

Тази година жертвите са 374 - с 41 повече спрямо същия период на 2025 г., пише БТА.