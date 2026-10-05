Криза в транспорта: "Бургасбус" търси шофьори, механици, електротехници

Градският транспорт в Бургас е изправен пред недостиг на кадри.

Общинският превозвач "Бургасбус" търси шофьори, механици и електротехници за сервизната си база.

Въпреки липсата на достатъчно кандидати към момента всички линии се обслужват по график. Това обаче се случва с допълнителен труд от страна на настоящите служители, особено в периодите с повече почивни дни, предаде БНТ.

"Нашият график в момента е напълно обезпечен. Наистина, с цената на извънреден труд в месеците, в които има много почивни дни", обясни управителят на "Бургасбус" инж. Петко Драгнев.

По думите му сред причините за слабия интерес към професията са голямата отговорност, ранните часове на работа и недостатъчното заплащане в сектора.

Дружеството среща трудности и при привличането на по-млади шофьори, част от които предпочитат работа в сивия сектор.

"Бургасбус" разполага с модерен автопарк, включително електробуси, но недостигът на кадри остава предизвикателство. Драгнев посочи, че в компанията постъпват кандидати и на възраст между 45 и 50 години, както и млади хора, които се справят успешно с работата.

Засега кадровият дефицит не води до промени в разписанията.

"На 100% всеки ден всички маршрути се изпълняват", категоричен беше Драгнев.

Общинският превозвач продължава да търси служители, за да намали натоварването върху настоящия персонал и да гарантира нормалното обслужване на линиите.