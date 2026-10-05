Реформата в детските ясли и медицинските сестри

"Повече от две години изпращаме текстове и предложения на всеки министър на образованието и здравеопазването. Една от политическите сили припозна нашите предложения и ги включи в свой законопроект. Мина на първо четене през комисия. Надяваме се пълното мнозинство на управляващите да даде възможност на тази реформа", заяви зам.-кметът на София по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова пред Bulgaria ON AIR.

Тя за пореден път коментира в "България сутрин" недостига на медицински сестри в яслите и градините.

Едно от предложенията е яслите да преминат към МОН, а не към Министерството на здравеопазването.

"Контролът е изключително занижен, много трудно е намирането на медицински сестри. Те не са необходими във всяка група. Дори специалистите по здравни грижи казват, че няма тази необходимост. Нашата идея е педагози, минали курсове по здравни грижи, да работят с децата, където не можем да намерим медицински сестри", обясни Желязкова.

Дългосрочната цел е създаване на специалност "Педагог по ранно детско развитие", отбеляза гостът.

"Преди около седмица получихме становище от здравния министър, който ни казва, че една медицинска сестра е достатъчна в детското заведение. Благодарим за това становище, но ако не се променят законите, няма да имаме устойчивост и всеки министър може да приложи различно тълкуване", подчерта Желязкова.

Зам.-кметът посочи още, че след становището на министъра възникват и различни въпроси, а част от тях са кой ще бъде работодател и каква ще бъде заплатата - като на медицинска сестра или като на педагог.

"Най-основната ни задача е да осигурим места на децата между 2 и 3-годишна възраст. Изключително важно е детето да може да посещава детско заведение", изтъкна Желязкова и добави, че се надява до Нова година да има приет законопроект.

Повече служители в групите и индивидуален подход към децата

Във всяка възраст има нужда от специалисти в групите - на 26 деца се падат по двама служители, което е изключително малко, стана ясно от думите ѝ.

"Бих предложила повече възрастни на сегашния брой деца. Децата може да бъдат разделени на групи и да се работи с тях по различен начин. Няма нужда всички 26 деца да рисуват пеперуда. Следобедният сън не е задължителен, но се тълкува по този начин, защото няма кой да гледа децата, които не спят, докато останалите не спят", заяви Желязкова.

По думите ѝ качеството в предучилищната възраст има много сериозно отношение към качеството в училищна възраст.

"Миналата седмица открихме две ремонтирани детски градини с техните разширения. Пускаме веднага местата по текущите класирания", съобщи гостът.

"Лозенец", "Витоша" и "Студентски град" са единствените райони, които изпитват много сериозен недостиг на детски градини, както и на земя за построяването на такива.