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Иззеха 800 кашона с негодни лекарства за животни от склад край Костинброд

Сред конфискуваните продукти има антибиотици и хранителни добавки с изтекъл срок на годност, открити са и лекарства без етикети

05.10.2026 | 23:45 ч. 0
Снимка: МВР

Снимка: МВР

На 1 октомври от служители на ОДМВР-София и Областната дирекция по безопасност на храните е проведена съвместна полицейска операция по линия „здравеопазване“. В хода ѝ е извършена проверка на фирмен склад и офис на територията на община Костинброд.

Констатирано е наличието на множество лекарства и хранителни добавки за животни с изтекъл срок на годност, както и такива без етикети, кутии за лекарства със заличен срок на годност, листовки и фирмени етикети.

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В рамките на проведените процесуално-следствени действия, продължили до 3 октомври, са иззети около 800 кашона с лекарства за животни, включително  антибиотици и хранителни добавки, както и около 200 чувала с животински храни, всичките с изтекъл срок на годност. Иззети са и документи за извършваната търговска дейност с лекарствени продукти.

Управителят на фирмата е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. 
 

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