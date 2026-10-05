Александрина Карабашева е начело на Европейската езикова асоциация

За първи път българка застава начело на Европейската езикова асоциация. Александрина Карабашева Бари владее няколко езика и специализира в сферата на изкуствения интелект.

"Това е чест и голяма отговорност. Помня преди няколко години, когато отидох на първата ми конференция и не познавах никого. След това се запознах с много хора и започнах да работя с тях по различни проекти. За мен е най-важно не само да стоя като име и физиономия, а да помагам на преводачите", заяви президентът на European Language Industry Association (ELIA) в "България сутрин".

Най-голямото предизвикателство за нея е колко бързо се променя технологията.

"Преводачите не просто превеждат думи, трябва да се научат да ползват технологията. Те ще станат по-скоро редактори и специалисти. AI е инструмент на вероятности. Преводачите няма да изчезнат. Изкуственият интелект има няколко ограничения - при работа с езици, които не са толкова разпространени", допълни Карабашева Бари за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ терминологията е важна - в медицински, юридически и технологични документи е важно преводачът да знае кой термин в кой момент да използва.

"Свободно владея 5 езика, изучавам шести и седми паралелно. Първо научих английски и започнах още от предучилищна възраст. Разбрах как езиците ми помагат да науча различни култури. С времето забелязвам и близките неща между езиците".

"Преводачите не трябва да се страхуват. В днешно време, благодарение на изкуствения интелект, се създава повече съдържание от всякога и имаме повече работа. Имаме кадърни кадри и преводачи, които работят на световно ниво. Хубаво е да имаме събитие с тях и да получат още по-голяма видимост", каза още гостът.