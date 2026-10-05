Задържаха 10 души при акцията в пловдивска болница, сред тях е и декана на Медицинския факултет

Близо 10 души, сред които шефката на Клиниката по ревматология и декан на Медицинския факултет към Медицински университет Пловдив - проф. д-р Мариела Генева – Попова, са задържани във връзка с мащабната полицейска акция в сградата на пловдивската болница и база на университета, съобщи TrafficNews. Те са отведени за разпити, а част от тях са и с полицейски арест за срок от 24 часа.

Операцията е на икономическа полиция, като се разследва крупно източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации.

Припомняме, че днес карето между бул. "Васил Априлов" и "Любен Каравелов" почерня от полиция. Униформени влязоха в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология. Дейността на двете медицински отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите. По информация на се проверяват документи, иззети са и много такива.

Телефоните на докторите за иззети. Някои хора бяха дошли за комисия за изписване на скъпоструващи биологични терапии, други за прегледи, а трети за хоспитализиране.

Припомняме, че преди няколко месеца името на една от лекарките в Клиниката по ревматология изплува по разследване за източване на средства от НЗОК и НОИ, при което са открили над 4000 фалшиви направления и клинични пътеки. Във връзка с престъпленията бяха задържани две сестри - д-р Цветалина Колачева Сали, която е част именно от екипа на Клиниката по ревматология и д-р Фани Колачева Гудева, която притежава и управлява три регистрирани рехабилитационни обекта - „Физиотерапия Юг“ в квартал „Кючук Париж“ в Пловдив, МЦ „Динамикмед“ в квартал „Долни Воден“ в Асеновград, а третият – амбулатория за индивидуална специализирана медицинска практика „Физиотерапия и рехабилитация“, разположен в град Куклен.

Според разследващите случая, д-р Цветалина Колачева Сали е уреждала фиктивни хоспитализации по клинични пътеки и е координирала издаване на фалшиви болнични листове. След това пациентите били насочвани към рехабилитация в един от трите центъра на сестра й - д-р Фани Колачева-Гудева, а на по-късен етап са изпращани за "продължаващо лечение“ в санаториума в смолянското село Баните, където фамилията има роднинска връзка.

Д-р Цветелина Колачева-Сали беше арестувана, а по-късно пусната с мярка "домашен арест".

По неофициална информация акцията в Клиниката по нефрология продължава, но за сега няма задържани медици, свързани с това звено.

От УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив излязоха с официална позиция относно проверките днес. Изпълнителен директор на лечебното заведение - проф. д-р Карен Джамбазов – изразява безпокойството си, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето на хората, както и че така се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес.



Ето и цялата позиция:

"Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа".