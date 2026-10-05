ПП за побоя от "Петричкия Ескобар": Йотова да се оттегли от президентската кампания

Днес беше разпространен скандален видеоматериал, на който се вижда как помилваният от Илияна Йотова наркотрафикант Огнян Атанасов, наричан "Петричкия Ескобар", участва активно в побой между затворници в болницата към затвора на 16.11.2022 г., три седмици преди да бъде помилван на 05.12.2022 г. поради тежко здравословно състояние. Както казва самата Йотова в свое телевизионно интервю, според медицинското заключение той "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка", заявяват от ПП.

Тъй като показаното видео напълно противоречи на думите на президента, днес "Продължаваме Промяната" отправи към Илияна Йотова искане да даде пълни и конкретни отговори и да предостави документи за основанията за решението ѝ от 5 декември 2022 г. да помилва Огнян Атанасов - осъден за тежки престъпления.

Народните представители на "Продължаваме Промяната" отправят до Илияна Йотова конкретно искане за информация по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

"Продължаваме Промяната" пита:

Кога е постъпила молбата за помилване на Огнян Атанасов, на кои дати е разгледана от Комисията по помилването, кога тя е предложила помилването и кой е бил докладчик по случая?

В какъв състав Комисията е разгледала молбата и как е гласувала, има ли особени мнения, възражения и искане на допълнителна информация?

Какви медицински документи и експертни становища са послужили за помилването?

Поискана ли е справка от затвора или ГДИН за поведението на Атанасов преди помилването и съдържа ли се в преписката информация, доклад, дисциплинарни материали и видеозапис за описания в медиите инцидент на 16.11.2022 г.?

Ако такава информация е била налична - била ли е представена и обсъдена преди издаването на указа?

Получени ли са становища и изслушани ли са социални работници, медицински лица и други служители, които са работили с Атанасов? Има ли оценка за поведението му и риска от ново престъпление?

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Изисквана ли е актуализация на медицинските заключения в периода 16.11.2022 - 05.12.2022 г.?

Извършвана ли е проверка за противоречие между медицинските заключения и информацията за фактическото състояние и поведението на Атанасов?

Какви сведения са били налични за прекъсването на изтърпяването на наказанието по здравословни причини и съдържа ли докладът преценка за лечение извън затвора?

Имало ли е допълнителни препоръки, становища или искания в подкрепа на помилването от лица или организации извън осъдения и неговия упълномощен представител?

Какви проверки са предприети след публично изразеното от Йотова съмнение относно предоставената медицинска експертиза и след публикуването на видеозаписа? Изискана ли е проверка на автентичността му и самоличността на участника и сезирани ли са прокуратурата, Министерството на правосъдието, ГДИН или компетентни медицински органи?

Има ли резултати от тези проверки и ако да – какви са те?

"Продължаваме Промяната" настоява отговорите да бъдат дадени не с общи политически обяснения, а с документи - номера, дати, доклади, становища и протоколи. Особено важен е въпросът дали информацията за поведението на Атанасов непосредствено преди помилването е била известна на Комисията по помилването и на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова.

Защото общественият въпрос не е само дали един човек е имал тежко здравословно състояние. Въпросът е как е била проверена тази информация, какви данни са били събрани, как са били съпоставени медицинските експертизи с реалното му състояние и поведение и на каква фактическа основа.

Още при възникването на въпроса за прозрачността на помилванията и за конкретния случай, народните представители от "Продължаваме Промяната" официално поискаха да им бъде предоставена пълната преписка по случая с помилването на "Петричкия Ескобар", включително такава, която може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация. В края на миналата седмица от президентската администрация беше получен отказ за предоставяне на тази информация, като се оправда, че документите съдържат "лични данни". Още по-скандално е, че искането на "Продължаваме Промяната" е разглеждано по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не по чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съгласно който институцията е длъжна да предоставя на депутатите пълна информация.

"Продължаваме Промяната" смята, че след последните скандални разкрития за помилвания от Илияна Йотова наркотрафикант моралът, честта и отговорността към народа изискват тя да се оттегли от президентската кампания.