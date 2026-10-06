Интересът към скъпи имоти не спада, даваме над 1 млн. евро за жилища

Българи и чужденци дават сериозни суми за луксозни имоти, като сделките в най-високия сегмент са значителните 10-12% от от целия пазар на имоти в България, съобщават брокери пред "Труд". Засега предимно българи се разделят с над 1 млн. евро, за да се сдобият със скъпо жилище с екстри.

В тази част на пазара попадат не само апартаменти с площ над 200 кв. метра. В този сегмент от пазара има двустайни и тристайни жилища на цени между 300 хил. и 500 хил. евро в зависимост от големината на имота. Решаващо за цента на един имот са площта, локацията, качеството на строителството, наличието на уникални характеристики.

Инвестицията в жилище от високия сегмент от пазара на имоти е най-сигурна, тъй като поради локацията и качеството на сградите цените вървят нагоре, категорични са брокери.

Луксозни жилища купуват хора, чиито доходи и финансово благополучие не зависят от фактори като покачване на инфлацията и на издръжката на живота. За интереса към луксозни имоти допринасят и изгодните лихви по банковите кредити, въпреки че голяма част от сделките с жилища от високия сегмент от пазара на имоти стават с пари в брой.

Търсенето на луксозни имоти в България все още е основно от местни купувачи, но очакванията са постепенно повече чуждестранни инвеститори да се насочат към България заради на членството на страната ни в Шенген и еврозоната.

Наемите на луксозни имоти

Наемите на луксозни жилища в страната ни нараснаха значително, тъй като предлагането е по-малко от търсенето. Някои наеми на апартаменти в по-високия сегмент от пазара надхвърлят нивата на офисите и достигат 20-25 евро на кв. метър, някои наеми дори са над 30 евро на квадрат.

На пазара на наеми няма голямо предлагане на висок клас имоти и когато се появи такова жилище, дори наемът да е завишен, се намира наемател. Голяма част от наемателите на луксозни жилища са чужденци, които работят в България. За тях е по-изгодно да наемат имот, вместо да купуват апартамент или къща. Същевременно доходите им са достатъчно високи, за да си позволят имот от високия сегмент от пазара.