Интересът към скъпи имоти не спада, даваме над 1 млн. евро за жилища

Българи и чужденци дават сериозни суми за луксозни имоти, като сделките в най-високия сегмент са значителните 10-12% от от целия пазар на имоти в България, съобщават брокери пред "Труд". Засега предимно българи се разделят с над 1 млн. евро, за да се сдобият със скъпо жилище с екстри.
В тази част на пазара попадат не само апартаменти с площ над 200 кв. метра. В този сегмент от пазара има двустайни и тристайни жилища на цени между 300 хил. и 500 хил. евро в зависимост от големината на имота. Решаващо за цента на един имот са площта, локацията, качеството на строителството, наличието на уникални характеристики.
Инвестицията в жилище от високия сегмент от пазара на имоти е най-сигурна, тъй като поради локацията и качеството на сградите цените вървят нагоре, категорични са брокери.
Луксозни жилища купуват хора, чиито доходи и финансово благополучие не зависят от фактори като покачване на инфлацията и на издръжката на живота. За интереса към луксозни имоти допринасят и изгодните лихви по банковите кредити, въпреки че голяма част от сделките с жилища от високия сегмент от пазара на имоти стават с пари в брой.
Търсенето на луксозни имоти в България все още е основно от местни купувачи, но очакванията са постепенно повече чуждестранни инвеститори да се насочат към България заради на членството на страната ни в Шенген и еврозоната.
Наемите на луксозни имоти
Наемите на луксозни жилища в страната ни нараснаха значително, тъй като предлагането е по-малко от търсенето. Някои наеми на апартаменти в по-високия сегмент от пазара надхвърлят нивата на офисите и достигат 20-25 евро на кв. метър, някои наеми дори са над 30 евро на квадрат.
На пазара на наеми няма голямо предлагане на висок клас имоти и когато се появи такова жилище, дори наемът да е завишен, се намира наемател. Голяма част от наемателите на луксозни жилища са чужденци, които работят в България. За тях е по-изгодно да наемат имот, вместо да купуват апартамент или къща. Същевременно доходите им са достатъчно високи, за да си позволят имот от високия сегмент от пазара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.