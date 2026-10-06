Мъж от Сливен обгоря при опит да ремонтира батерия на тротинетка, съобщиха от областната полиция.

Инцидентът е станал на 5 октомври в гаражно помещение, намиращо се в сливенския квартал „Сини камъни“.

Мъжът на 42 години е пострадал, след като батерията се възпламенила и обгорила косата му, вдишал е и дим.

По данни на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Сливен пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение, посочват от полицията.

Огънят е бил потушен от един екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен.