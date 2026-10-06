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Мъж от Сливен обгоря при опит да ремонтира батерия на тротинетка

Инцидентът е станал в гараж

06.10.2026 | 11:08 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж от Сливен обгоря при опит да ремонтира батерия на тротинетка, съобщиха от областната полиция.

Инцидентът е станал на 5 октомври в гаражно помещение, намиращо се в сливенския квартал „Сини камъни“. 

Мъжът на 42 години е пострадал, след като батерията се възпламенила и обгорила косата му, вдишал е и дим. 

По данни на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Сливен пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение, посочват от полицията. 

Огънят е бил потушен от един екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен.

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Тагове:

Сливен ремонт батерия тротинетка
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