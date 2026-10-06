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В развитие Дронове потопиха кораб и удариха друг в икономическата зона на България

Двама моряци са в по-тежко състояние от ударените кораби в Черно море

Другите 16 души са в добро състояние

06.10.2026 | 10:37 ч. Обновена: 06.10.2026 | 11:31 ч. 14

Пострадалите моряци от ударените кораби в Икономическата зона на България в Черно море,  ще бъдат откарани във Военноморската болница във Варна.

БНР информира, че сред спасените има двама по-тежко пострадали. Единият е с термична травма, а другият - с травма на главата. Останалите 16 души са в добро състояние. На пострадалите е оказана първа помощ на борда на ферибота, а към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна за медицинската им евакуация.

Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Все още не е ясно дроновете руски или украински са. 

Това е първото нападение срещу плавателни съдове в Изключителната икономическа зона на България.

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В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци, пише Maritime.bg.

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По предварителни данни мишена на атаките са станали два търговски кораба - ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Все още няма официална информация за съдбата на екипажа. На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал пожар вследствие. Целият 18-членен екипаж е бил успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

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Сред спасените има ранени, на които е оказана първа помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

 

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Тагове:

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