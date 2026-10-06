ТИР се запали и изгоря на магистрала “Тракия” (СНИМКИ/ВИДЕО)

БГНЕС 1 / 4 / 4

Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала “Тракия“ тази сутрин, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал минути преди 10 часа в района на 260-я километър, в платното за движение в посока Бургас.

Все още няма информация за пострадали.

Движението в района на местопроизшествието се осъществява със затруднения.

От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.