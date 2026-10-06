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ТИР се запали и изгоря на магистрала “Тракия” (СНИМКИ/ВИДЕО)

Движението в района е затруднено

06.10.2026 | 10:44 ч. Обновена: 06.10.2026 | 10:59 ч. 4

БГНЕС

БГНЕС

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Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала “Тракия“ тази сутрин, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал минути преди 10 часа в района на 260-я километър, в платното за движение в посока Бургас.

Все още няма информация за пострадали.

Движението в района на местопроизшествието се осъществява със затруднения. 

От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.

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магистрала Тракия АПИ изгорял ТИР
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