ТИР се запали и изгоря на магистрала “Тракия” (СНИМКИ/ВИДЕО)

Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала “Тракия“ тази сутрин, съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал минути преди 10 часа в района на 260-я километър, в платното за движение в посока Бургас.
Все още няма информация за пострадали.
Движението в района на местопроизшествието се осъществява със затруднения.
От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.
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