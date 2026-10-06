България е от страните с най-ниско ниво на застраховане

Имущественото застраховане е все по-нужно на фона на климатичните промени.

"Българинът няма финансовата култура да застрахова своето имущество. Пенетрацията в България е на доста ниско ниво спрямо други европейски държави - 8-10%. Има липса на яснота какво е застраховката и какво покрива. Природни бедствия могат да доведат до тотално погиване на имота на гражданина, а това се покрива изцяло от застрахователя, когато има правилната застраховка, която покрива всички рискове", заяви изпълнителният директор на застрахователна компания Ивана Димова в "България сутрин".

Застраховката е взаимност между застрахователния посредник и клиента, уточни тя.

"Насърчавам хората да питат какво е покритието и лимитите. Да питат дали включва само недвижимото имущество, или и движимото, можем ли да застраховаме ценните си вещи. Това са допълнителни покрития, които са надграждащи", допълни Димова за Bulgaria ON AIR.

В България за апартамент на стойност 100 000 - 150 000 евро цената на застраховката е 150-200 евро, като сумата може да се разсрочи, подчерта изпълнителният директор на застрахователна компания.

"Виждаме, че всеки сезон има някакво катастрофично бедствие. Трябва човек да се замисли не само за колата си. Ние сме една от страните с най-ниско проникване в жилищния портфейл на българина. Всички други държави са с проникване по 35-40% и над тези стойности", каза още гостът.

По думите ѝ малки и средни бизнеси също започват да търсят застраховане.

"Държавата може, чрез различни програми, свързани със застрахователя, да прикани гражданина да се застрахова", изтъкна Димова.