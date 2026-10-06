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Жена се подхлъзна и падна в дере в Девин, остана там няколко часа

Тя е била спасена от пожарникарите

06.10.2026 | 17:22 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пожарникари спасиха 87-годишна жена, която прекарала няколко часа в дере в Девин, след като се подхлъзнала и паднала по склон, съобщиха от МВР в Смолян.

За БТА говорителят на полицията Елена Стоилова посочи, че възрастната жена е открита снощи от своята квартирантка.

Жената почиствала градината си, когато се подхлъзнала и паднала в дерето. Тя не успяла да излезе сама и останала там няколко часа. 

По думите на Стоилова тя няма близки, които да я потърсят. Вечерта квартирантката ѝ се притеснила и започнала да я търси. Обиколила района около градината и я забелязала в дерето.

Сигналът за помощ е подаден в 19:26 часа. Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Девин достигнал до жената и с помощта на носилка и въжета я извел на безопасно място.

Жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Въпреки падането и продължителния престой в дерето тя не е получила наранявания.

 

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