Андрей Новаков: Войната вече е дошла до нашите брегове

Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, член на Комисията по отбрана на ЕП, определи случилото се с корабите в българската икономическа зона на Черно море като атака, а не инцидент.

По думите му България повече не може да неглижира факта, че войната вече е достигнала до нейните брегове. Той призова страната да използва европейското финансиране за укрепване на противовъздушната и бреговата си отбрана.

Новаков постави и въпроса доколко българските териториални води и икономическата зона са безопасни за търговското корабоплаване.

"Това, нека кажем много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се е случило с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля", заяви Андрей Новаков.

"Длъжни сме да се погрижим. Говорим за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбраната, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака са били и морски и въздушни, така че и бреговата охраната още трябва да се включи", заяви Новаков.

Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминава с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят, каза в заключение евродепутатът.