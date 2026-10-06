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В развитие Дронове потопиха кораб и удариха друг в икономическата зона на България

Тежко е състоянието на единия моряк, пострадал в удара край Варна

Лекуващият екип към момента не се ангажира с прогноза за развитието на състоянието му

06.10.2026 | 18:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Единият моряк от кораба ABLE, плаващ под флага на Палау, е в болница в тежко състояние, капитанът е освободен, съобщи на брифинг областният управител на Варна Варна Марио Смърков. 

Пострадалият моряк е настанен за лечение в Клиниката по изгаряния на УМБАЛ - Варна към Военномедицинската академия. По информация на началника на лечебното заведение полк. проф. д-р Ивайло Въжаров морякът е в тежко състояние и му се оказват необходимите високоспециализирани медицински грижи.

Лекуващият екип към момента не се ангажира с прогноза за развитието на състоянието му, като подчертава, че пациентът ще продължи да получава необходимото медицинско лечение и наблюдение.

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Вторият пострадал член на екипажа е капитанът на кораба - турски гражданин. Той е получил травми по главата, гърдите и левия крак. Бил е прегледан и му е оказана необходимата медицинска помощ в МБАЛ "Св. Анна" - Варна, след което е освободен за домашно наблюдение.

Областният управител Марио Смърков подчерта, че институциите във Варна продължават да координират действията си във връзка с инцидента и оказването на необходимата помощ на пострадалите моряци.

Двамата са сред 18-те моряци от екипажа на ABLE, които бяха спасени след атаката. Първоначално те бяха приети на борда на намиралия се в близост български ро-ро кораб "DIOSCURIA", а впоследствие транспортирани до Варна.

Междувременно продължава издирването на екипажа на втория кораб, който потъна след атаката в българската изключителна икономическа зона.

Институциите във Варна продължават да координират действията си както по спасителната операция, така и по оказването на необходимата помощ на пострадалите моряци.

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Тагове:

Варна дрон удар тежко състояние пострадал дрон-6.10.
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