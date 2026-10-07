Пенсионерско щастие: Вместо жилище в Карлсруе - къща с 1400 кв.м двор в България

В село Лозен, където наблизо няма болница, нито обществен транспорт или море, живеят около 20 германски пенсионери. Кристиане Хофер, чиято пенсия е 800 евро, е най-новото попълнение. Защо избират България?

Пенсионерката Кристиане Хофер от Карлсруе решава да обърне гръб на Германия и да се засели в България заедно със своите девет котки. Пенсията ѝ е твърде малка и макар да е наследила жилище от майка си, не разполага с много пари в края на месеца. След като плати ток, вода и всички останали режийни разходи, ѝ остават точно 300 евро, с които да живее.

За Кристиане Хофер разказва германската частна телевизия RTL, цитирана от Дойче веле. В документалния филм се казва, че жената живее самотно и няма близки, които да я задържат в Германия. Тя се пенсионира на 63 години - след 45 години трудов стаж, а първоначално пенсията ѝ е 570 евро. Две години по-късно се увеличава на 800 евро, но и това за нея е недостатъчно.

В крайна сметка тя решава да се премести в България. Защо точно там? Оттам са нейните котки и това кара пенсионерката да се замисли и да потърси алтернатива за живеене именно там. Така попада на общността на германски пенсионери в село Лозен, основана от Йордан Миланов с името "Пенсионерско щастие", информира RTL.

Хофер получава оферта за "много слънчева къща", както я описва Миланов, градината също ѝ харесва и тя не се колебае дълго. Преместването в България ѝ излиза 10 000 евро, заради което пенсионерката взима заем. Тя смята да го изплати чрез продажбата на жилището си в Германия.

По-евтино от Германия и мек климат?

Германската пенсионерка никога не е стъпвала в България преди това, дори никога не е летяла със самолет. Въпреки това не се страхува - междувременно се е свързала с германски пенсионери, които вече живеят в България. "Не се страхувай, всичко ще бъде наред", я успокояват те и ѝ обещават да станат нейното ново семейство, макар въобще да не се познават.

RTL информира зрителите си, че България привлича германските пенсионери с ниските разходи за живот, мекия климат и близостта до Германия. Село Лозен, което е избрала Кристиане Хофер, е в централната част на България, на час път с кола от най-близкия голям град Велико Търново.

Именно там преди четири години 48-годишният Йордан Миланов основава германска общност - купува няколко изоставени къщи в Лозен, ремонтира ги и започва да ги отдава под наем на пенсионери от Германия. Той е роден в селото, но е живял и работил 20 години в Германия. През 2022 г. обаче се завръща в родината си с идеята за основаването на германската общност. Днес в Лозен живеят вече 20 германски пенсионери, а Миланов им съдейства всячески - като преводач, за уреждане на бюрократичните въпроси, при здрави проблеми, че дори и в психологически план.

Къщите, които им отдава под наем, струват между 595 и 690 евро месечно, а към това се добавят режийните разноски. Междувременно и в България цените са се повишили, не крие RTL, като точно това ще поражда трудности и за Кристиане.

Германските журналисти проследяват преместването на жената, която се радва, че вече вместо в апартамент в блок в Карлсруе ще живее в къщичка в България. Категорична е, че всичко, което е заварила, напълно съответства на получената предварително информация. Ще плаща 690 евро за 65 кв.м, а към тях се добавят сумите за ток, интернет и всички останали режийни разходи. Има и двор от 1400 кв.м - достатъчно място за котките.

Другите германци в селото не са прекъснали връзките си с родината. Те обаче имат планове за живота си в Лозен, а и споделят, че са доволни от системата на здравеопазването в България. На Никол и Доминик им харесва спокойствието, както и отдалечеността на селото, в което се е установила германската общност. Липсата на инфраструктура и на обществен транспорт не им пречи - за разлика от Кристиане те имат няколко автомобила и могат да ѝ помагат с превоза.

"Влюбих се в тази страна и искам да остана"

На пазар се ходи в Стражица, на 15 км от Лозен. В супермаркета обаче Кристиане установява, че цените изобщо не са по-ниски от германските, но все пак са приемливи. Първата българска сметка на германката в магазина е 56 евро - с пет евро по-малко, отколкото би платила в родината си. Събирайки всички суми, които ще трябва да плаща месечно (включително за храната на котките) в България, се събират около 1190 евро. В Германия месечните ѝ разходи са възлизали на 1500 (като се добави стойността на жилището, което е наследила), т.е. в България все пак ще пести по 300, установява RTL. Но въпреки това пенсията ѝ няма да стига и в новата страна. Кристиане Хофер обаче има план - разчита на средствата от продажбата на жилището в Германия. А след това? Ще видя, казва жената.

Йордан Миланов не препоръчва на германските пенсионери да дадат и последния си цент, за да се преместят в България - между 20 и 30 процента от настанилите се в "Пенсионерско щастие" след време го напускат и се връщат в Германия. Но Кристиане иска да остане - и то не само защото се надява да живее по-добре с пенсията си в България, а и защото иска да намери нови приятели. Германската общност в Лозен ѝ се радва - попълнението е добре дошло, контактите със сънародници в една чужда държава са важни. Още в края на първия си ден в България Кристиане Хофер казва пред RTL: "Влюбих се в тази страна и искам да остана".