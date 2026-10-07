В парламента: Зъболекари и фармацевти вървят към 2200 евро основна заплата

Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден.

Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първо гласуване на промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от "Продължаваме промяната".

Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти – 140 на сто.

Средната брутна заплата за второто тримесечие на 2026 г. е била 1444 евро по данни на НСИ. Това означава 2166 евро основно възнаграждение.

"Възраждане" предлага промени в Закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика.

За второ гласуване е включен и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, внесен от "Прогресивна България".