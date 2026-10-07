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В парламента: Зъболекари и фармацевти вървят към 2200 евро основна заплата

Законопроект за възнагражденията на медицинските специалисти гледат депутатите

07.10.2026 | 08:33 ч. 1
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден.

Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първо гласуване на промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от "Продължаваме промяната".

Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти – 140 на сто.

Средната брутна заплата за второто тримесечие на 2026 г. е била 1444 евро по данни на НСИ. Това означава 2166 евро основно възнаграждение.

"Възраждане" предлага промени в Закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика.

За второ гласуване е включен и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, внесен от "Прогресивна България".

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Тагове:

парламент заплати дентални фармацевти
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