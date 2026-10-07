Дни преди изборите в Мало Конаре откриха мъртъв кандидат за кмет

Откриха мъртъв един от тримата кандидати за кмет на Мало Конаре - Дончо Цървуланов. Негов приятел го е намерил починал в гаража на къщата си. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са открили в гаражно помещение на къща в селото тялото на 42- годишния мъж. Извършен е оглед от дежурна група на полицейското управление в присъствие на съдебен лекар. Според първоначалните данни, няма следи от насилие по тялото, но причината за смъртта ще стане ясна едва след извършването на аутопсия, предаде Марица.

Има образувано досъдебно производство, което на този етап ще бъде под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Дончо Цървуланов бе един от тримата кандидати за кмет на най-голямото пазарджишко село на предстоящите частични избори на 18 октомври. До тях се стигна, след като предишните от месец март 2026 г. бяха касирани. Това стана поради факта, че новоизбраният тогава кмет - Дончо Цървуланов, не бе заличил участието си в търговска фирма в законоустановения срок.