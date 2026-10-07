Приключи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента

Приключи заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в президентската институция, свикано от държавния глава Илияна Йотова. Темата бе „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

След края на заседанието част от представителите на парламентарните групи коментираха пред медиите впечатленията си.

"Заради предстоящите избори идеята за свикване на КСНС беше леко компрометирана, но все пак от държавническа позиция бях длъжен да присъствам. В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох въпроса "как?", след като преди 3 седмици госпожа Йотова продкрепи декларация за осъждане действията на Русия. Как, след като България в момента участва в обсъждането на следващия пакет санкции на ЕС срещу Русия? Как, след като България предложи в законодателството си и предстои да бъде гласувано на второ четене, специална промяна в Наказателния кодекс, с която криминализира дори търговските отношения с Русия? На тези мои въпроси отговори нямаше", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

В заседанието присъстваха министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, председателят на ДАНС Пламен Тончев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Пламен Узунов. Взеха участие и по един представител от всяка парламентарна група - председателят на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ Николай Денков, председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов, председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, депутатът от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, депутатът от ПГ на „Движение за права и свободи - ДПС“ Станислав Анастасов.

На 6 октомври дронове атакуваха по въздух и море два търговски кораба под чужди флагове на 70 морски мили (130-150 км) от българския морски бряг. Атаката стана източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Премиерът Румен Радев във вторник свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право.