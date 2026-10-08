Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 8 октомври 2026 г. шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт, съобщават от централата.

Изключването от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление. На блока предстои да бъдат изпълнени необходимите мероприятия, включени в годишната ремонтна програма. За осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията.

Успоредно с това ще бъдат реализирани планираните мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Планира се ремонтът на блока да продължи до края на месец ноември.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.