BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 10

Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Планира се ремонтът да продължи до края на ноември

08.10.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка АЕЦ Козлодуй

Снимка АЕЦ Козлодуй

На 8 октомври 2026 г. шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт, съобщават от централата.

Изключването от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление. На блока предстои да бъдат изпълнени необходимите мероприятия, включени в годишната ремонтна програма. За осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията.

Успоредно с това ще бъдат реализирани планираните мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Планира се ремонтът на блока да продължи до края на месец ноември.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

аец козлодуй спира ремонт ноември
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem