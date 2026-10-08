Милошев ще каже как върви ремонтът на Шипка

Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта.

Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиерът Румен Радев заяви, че видът на паметника ще бъде абсолютно същият след приключването на реставрацията.

"Можехме ли и ние да си затворим очите и да кажем: "Тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите". Защото всички са оставяли на следващите, затова паметникът стана опасен, затова е опасан с ленти, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда", каза Румен Радев.

Преди дни министърът на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта, а директорът на музея Шипка - Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал.