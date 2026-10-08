Къде в София спират топлата вода заради ремонти?

Спират топлоподаването в части на "Дианабад" и "Изток" заради ремонти, съобщиха от "Топлофикация София".

Дружеството ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. "Дианабад" и ж.к. "Изток". В тези райони се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности, посочват от дружеството.

Ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради.

- в ж.к. "Дианабад" за периода от 26 октомври до 9 ноември 2026 г. без топлоподаване ще останат: бл. 6, 7, 8 и бл. 22А;

- в ж.к. "Изток" – от 22 октомври до 5 ноември 2026 г. без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради - ул. „Димчо Дебелянов” № 1, № 1А, № 2, № 4, № 6, № 8 и № 8А; ул. „Райко Алексиев” № 22 и № 26.

Създадена е необходимата организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

"Топлофикация София" се извинява за временното неудобство и благодари на клиентите за проявеното разбиране и търпение.