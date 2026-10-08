Очаква се геомагнитна буря на 9 октомври

Американската агенция NOAA прогнозира геомагнитна буря за петък, 9 октомври. Прогнозата е издадена от Центъра за прогнозиране на космическото време (SWPC). Възможна е повишена геомагнитна активност още вечерта на 8 октомври, като прогнозата на NOAA предвижда G1 условия в ранните часове на 9 октомври и възможно засилване до G2 по-късно същия ден.

Според прогнозата причината е изхвърляне на коронална маса от Слънцето, свързано със слънчево изригване от клас M1.4, регистрирано на 6 октомври.

В официалната си прогноза SWPC посочва, че на 9 октомври е вероятна геомагнитна буря от ниво G1 до G2. Очаква се тогава до Земята да достигне коронално изхвърляне на маса, свързано с изригването M1.4 от активна област 4549.

"Вероятни са геомагнитни бури G1 (слаба) до G2 (умерена) на 9 октомври с пристигането на коронално изхвърляне на маса, свързано с изригване M1.4 от област 4549 на 6 октомври. Висока вероятност за допълнителна активност от клас M в област 4549 ще се запази през следващите няколко дни", се посочва в прогнозата на SWPC.

Короналното изхвърляне на маса представлява облак от заредени частици, изхвърлени от Слънцето в космическото пространство. Когато подобен облак достигне магнитното поле на Земята и го разстрои, може да възникне геомагнитна буря.

Причината за очакваното събитие е слънчево изригване M1.4, регистрирано на 6 октомври в активната област 4549.

По данни на SpaceWeatherLive короналното изхвърляне е напуснало Слънцето около 07:00 UTC на 6 октомври. Събитието е определено като слабо изхвърляне тип "full halo", което означава, че облакът се разширява около целия видим диск на Слънцето и има компонент, насочен към Земята.

Скоростта на изхвърлянето е оценена на около 560 километра в секунда. Данните за скоростта са предоставени от белгийския център SIDC.

Най-високите стойности се очакват именно на 9 октомври. Прогнозата сочи Kp 5,00, съответстващ на G1, между 03:00 и 06:00 UTC, и Kp 5,67, съответстващ на G2, между 09:00 и 12:00 UTC.

За предходните 24 часа максимално измерената тричасова стойност на Kp е била 3 - под прага за геомагнитна буря.

В същия документ SWPC посочва 45% вероятност за нови изригвания от клас M до 9 октомври. Те могат да доведат до радиосмущения от ниво R1 до R2.

Основният източник на подобна активност се очаква да бъде област 4549, като е възможен принос и от област 4545. Вероятността за протонно събитие с енергия над 10 MeV е оценена на 10%.

В публикация на Space.com се посочва и възможна магнитна буря на 8 октомври.

Важно е да се има предвид, че прогнозата за космическото време не е измерване на вече настъпило събитие. Точният момент, в който короналното изхвърляне ще достигне Земята, както и реалната сила на геомагнитната буря, не могат да бъдат определени предварително с абсолютна точност.