БАБХ спря над 14 тона грозде от Турция заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 14 100 кг, разпределени в 2640 касетки, ще бъде върната на изпращача, съобщават от Агенцията.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.