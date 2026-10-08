Калин Стоянов: Полицаи са пребили младеж след конфликт със сина на шефа на ОДМВР-Кърджали

Служители на ОДМВР-Кърджали са упражнили полицейски произвол и насилие над 22-годишен младеж след конфликт с друг младеж, който е син на директора на областната дирекция.

Това съобщи депутатът от ДПС Калин Стоянов на трибунка в парламента днес, подчертавайки, че Кърджали е районът, от който настоящият вътрешен министър бе избран за депутат.

Стоянов изнесе информация по случая и данни за грубо превишаване на полицейски правомощия.

„Младежът е бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол и включително е получавал заплахи за сексуално насилие с дървения предмет“, заяви Калин Стоянов. Той допълни, че след побоя на младежа било казано да обяснява, че е паднал по стълбите.

След освобождаването му е нает адвокат, който е подал жалби до прокуратурата в Кърджали, Инспектората на МВР и министъра на вътрешните работи. По думите на Стоянов адвокатът впоследствие е получил сигнали „по различни канали“ да се „кротне“.

Депутатът заяви още, че по негова информация в ОДМВР-Кърджали има и други подобни случаи. Той призова за разследване и попита дали министърът на вътрешните работи е запознат със случая и какви мерки са предприети.