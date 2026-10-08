BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

"Пчелини" за 120 евро на вечер: Проверяват луксозни вили край водопад Докузак

Постройките са в защитена територия, липсват в кадастъра

08.10.2026 | 15:39 ч. 8
Снимка: ОД на МВР - Бургас

Снимка: ОД на МВР - Бургас

Постройки в района на водопад Докузак, община Малко Търново, представяни като пчелини, са предмет на проверки заради данни за незаконно строителство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Бургас.

В проверките участват служители на "Икономическа полиция" при Областна дирекция (ОД) на МВР - Бургас, Дирекция "Природен парк - Странджа", Регионална дирекция по горите - Бургас, Държавно горско стопанство - Малко Търново, Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас и  Община Малко Търново.

Свързани статии

Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект "Вила Докузак", намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк "Странджа" и защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000".

луксозни вили

При извършваните проверки е установено строителство, като постройките са стопанисвани и използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.

Постройките са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. При проверките е констатирано, че са изцяло пригодени за луксозно настаняване — разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.

Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства.

луксозни вили

Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.

 Според данни от съвместна проверка на Главна дирекция "Фискален контрол" към Националната агенция по приходите и "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Бургас обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет платформи и социални мрежи.

Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.

Според постъпилата информация още през 2022 г., въз основа на извършена теренна проверка, е установено, че изградените постройки "пчелини" в посочените имоти са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите. Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност, посочиха от полицията в Бургас. Те уточниха, че до настоящия момент не са предприети никакви  действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни.

Материалите от извършваната проверка предстои да бъдат докладвани на Районна прокуратура - Бургас.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пчелини 120 евро на вечер луксозни вили водопад Докузак Малко Търново
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem