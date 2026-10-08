Телевизия, музика, пици: Историята на Манол Мареков в "Завърналите се"

С новия телевизионен сезон в ефир се завръща и рубриката ни "Завърналите се" с Петя Кертикова. Този път главният герой е Манол Мареков, вкусил от магията на телевизията още като тийнейджър.

"Дай всичко от себе си, пък да става каквото ще", това е веруюто му. Така живее преди, като младеж, и сега - като възрастен.

От мечта за музиката до телевизионното студио

Завършва "Кино и видеотехника" в Музикалната академия "Панчо Владигеров". Казва, че детската му мечта е да бъде барабанист.

Преди това се опиянява от магията на телевизията, която познава от баща си, който дълги години е главен оператор в една от националните телевизии.

Започва да стажува, когато е на 17, а четири години по-късно започва да работи в първите риалити формати в родния ефир. Паралелно свири в група.

"Дерайлира влака на 26-ата ми годишнина. Започнаха онези неприятни моменти на недоспиване, на паник атаки. За да се върна в играта, ми помогна музиката. Виждаш нагледно, че няма значение дали си успешен, богат, талантлив - всичко потъва. Бях станал клечка. Тогава решението беше едно - генерална промяна", сподели Манол.

Ново начало от нулата в Лондон

Освен че работи в едни от първите риалити формати в родния ефир, той започва от нулата в Лондон в опит да осъществи мечтите си в музиката.

"След близо 11 години в телевизионния бранш, имах нужда от промяна, да дам шанс на музикалната си кариера. Започнах от нула. Акостирах в Лондон и започна английският купон. Имах три дни преди да започна с първия професионален ангажимент", разказа Манол.

За да се установи легално, той похарчва всичките спестявания.

"Парите се стопиха. Избрах да се справя. В голяма пицария пишеше, че си търсят шофьор за разнос на пица. Последните пари отидоха за лиценз. Така 6 месеца. Взех кредит, купих микробус. Установих се", разказа още той.

Дори и в чужбина, Манол не губи връзката с родината си. Отива на премиера на филма за Васил Левски, където се запознава с английски продуцент, който му отваря пътя към немислимото дотогава. Определя срещата като безценна.

През 2017 г. свири в бандата "Ривърхаундс", част от нея е и днес.

"Чувствам се удовлетворен, в мир със себе си", сподели Манол.

Цялата история на Манол гледайте във видеото.