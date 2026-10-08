Кренвирши, пица, полусурови картофи... Каква храна купуваме и ядем

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info отново ще обърнем внимание на нередностите, с които се сблъскваме при закупуването на хранителни продукти.

Наш потребител закупил от голяма хранителна верига фабрично запечатан плик с кренвирши, но при по-внимателен оглед установил два етикета за срок на годност, които се разминавали с няколко дни, отделно единият закривал част от състава и хранителната информация върху фабричния етикет за състав и алергени. Молбата е за проверка дали маркирането е правилно и коя дата е валидна. (целият сигнал - тук)

Гадна пица по всички параграфи получил клиент- с развален салам, воднист сос и подадена без ръкавици. (целият сигнал - тук)

Във въпросното заведение сандвичите също не са за хора със слаби стомаси - друг клиент след няколко хапки се сдобил с бонус хлебарка. (целият сигнал - тук)

Поръчка за вкъщи от друг хранителен обект също не завършила добре: „Получих полусурови картофи със странен цвят. Направих оплакване и втората поръчка отново беше с полусурови картофи, това е практика на ресторанта.“(целият сигнал - тук)

Пекарна в столичния квартал „Младост“ загубила редовен клиент: „За втори път ми бяха продадени негодни за консумация бисквити. Става въпрос за овесени бисквити с морков и бял шоколад. Явно тези са преседяли повече време от останалите, защото шоколада по тях беше станал по-жълт и самите бисквити бяха изключително сухи и твърди и негодни вече за консумация. Моля да направите проверка на качеството на предлаганите продукти!“ (целият сигнал - тук)

В Добрич детска млечна кухня предлага храна с косми и с право възмутената майка ни пише следното: „Считам случая за сериозен, тъй като храната е предназначена за малко дете. Моля да бъде извършена незабавна проверка на детската млечна кухня относно спазването на изискванията за хигиена, безопасност на храните и начина на приготвяне и съхранение на храната, както и да бъдат предприети съответните действия при установяване на нарушение.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.