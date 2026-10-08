В Ловеч са измерени 30 градуса

В Ловеч днес са измерени 30 градуса, съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен.

Мачев каза още, че откакто се извършват наблюдения, абсолютният максимум, достигнат в Ловеч през октомври, е 37,6 градуса – през 1993 г. Абсолютният минимум за месеца е минус 6,6 градуса и е от 1979 г.

Според прогнозата за времето температурите днес ще са до максималните стойности - между 25° и 30°. Най-топло беше в низините и равнинните райони, където на места температурите достигнаха до 30°.

В столицата денят започна с ясно време и минимална температура около 4°. Максималната температура стигна около 26°, което ще създаде усещане за истинско лято през есента.