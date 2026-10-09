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Военни колони ще се движат по пътищата

Провеждат учения на полигоните „Корен“ и „Ново село“

09.10.2026 | 06:15 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна и жп инфраструктура

Личен състав и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване от състава на Сухопътните войски ще се придвижват на 9 и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. 

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