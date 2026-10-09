Военни колони ще се движат по пътищата

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна и жп инфраструктура

Личен състав и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване от състава на Сухопътните войски ще се придвижват на 9 и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.