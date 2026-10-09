Парламентът ще обсъди промени в Закона за ценните книжа

Промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък, 9 октомври, съобщава БНР.

Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери.

Парламентът ще разгледа и споразумението, по силата на което България ще получи обратно внесения си капитал от 15,1 млн. евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години.

В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят седем министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка „КУБ“ във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради.

Сред въпросите към правосъдния министър Крум Зарков са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужещи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вот.

Министърът на здравеопазването ще отговаря на въпроси относно проекта за крематориум край Харманли и опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел „Дупница“, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел – Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, на труда и социалната политика и на околната среда и водите.