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Четирима младежи загинаха при тежка катастрофа край Плевен

Жертвите са на 18, 20 и 21 години

09.10.2026 | 08:46 ч. Обновена: 09.10.2026 | 10:09 ч. 37
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Четирима души са загинали при тежка катастрофа, станала край Плевен снощи.

Сигнал за произшествието, възникнало на пътя Плевен – село Ясен, е постъпил около 22:55 часа. Образувано е досъдебно производство с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието, което продължава и към момента. 

На този етап е установено, че лек автомобил „Опел“, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока Плевен – село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещия се лек автомобил „БМВ“.

Загинали са водачът на автомобила „БМВ“ – 18-годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали са и пътници в другия автомобил – момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на 20 години, който е бил на задната седалка.

Шофьорът е настанен за лечение в плевенска болница.

От болница „Д-р Георги Странски“ съобщиха за БТА, че пострадалият е настанен в Клиниката по неврохирургия, в стабилно състояние.

 

 

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