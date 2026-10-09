Добри условия за туризъм има в планините

Добри са условията за туризъм в планините. Наблюдава се разкъсана облачност и слаб до умерен вятър във високите части на планините, като на места е слънчево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Привечер се очакват превалявания. Съоръженията по курортите не работят заради профилактика, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.