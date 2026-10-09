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Заради изборите: НС няма да заседава от 21 до 20 октомври

Изключения се допускат за извънредни заседания

09.10.2026 | 11:52 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Заради предизборната кампания и предстоящите парламентарни избори в страната, Народното събрание излиза в кратка почивка. Така няма да има заседания в периода 21-30 октомври.

Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания.

Предложението беше внесено от парламентарната група на “Прогресивна България“ и беше прието без дебат в пленарната зала.

Решението означава, че редовната законодателна дейност ще бъде временно преустановена в последните дни преди президентския вот и непосредствено след него. 

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При необходимост обаче парламентът ще може да се събира извънредно.

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Тагове:

Народно събрание почивка предизборна кампания избори президент 25 октомври
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