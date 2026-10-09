Заради изборите: НС няма да заседава от 21 до 20 октомври

Заради предизборната кампания и предстоящите парламентарни избори в страната, Народното събрание излиза в кратка почивка. Така няма да има заседания в периода 21-30 октомври.
Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания.
Предложението беше внесено от парламентарната група на “Прогресивна България“ и беше прието без дебат в пленарната зала.
Решението означава, че редовната законодателна дейност ще бъде временно преустановена в последните дни преди президентския вот и непосредствено след него.
При необходимост обаче парламентът ще може да се събира извънредно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.