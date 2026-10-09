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Жена от лознишко село даде 260 евро за пратка, получи носни кърпи и гайки

Била е измамена с обещание за бърза печалба

09.10.2026 | 13:11 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена от Лознишко е платила почти 260 евро за пратка с обещание за бърза печалба, но получила носни кърпи и гайки. За случая е сигнализирала 33-годишна жителка на село Сейдол, съобщиха от МВР в Разград.

На 8 октомври жената е съобщила, че е станала жертва на измама чрез приложението ТикТок. Тя обяснила, че е попаднала на реклама за бърза печалба и след кореспонденция с непознат човек трябвало да получи куриерска пратка, за която да заплати почти 260 евро. 

Ден по-рано потърпевшата е посетила куриерски офис, където е установила, че пратката не може да бъде прегледана преди плащането. В последвалата кореспонденция ѝ било обяснено, че пакетът съдържа 2250 евро неистински банкноти. При извършения оглед обаче било констатирано, че в пратката има два пакета носни кърпи и метални гайки.

По случая е започнато досъдебно производство. 

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