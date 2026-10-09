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Перперикон, скелетът от Деултум и стъклен ритон са кандидати са "Чудо на България"

Церемонията ще се състои на 12 октомври в Народния театър "Иван Вазов"

09.10.2026 | 13:20 ч. 2

Перперикон, скелетът от Деултум и уникален стъклен ритон от село Блъсково са отличените в категорията "Чудо на България". Победителите бяха обявени от главния редактор на вестник "Стандарт" Славка Бозукова в студиото на "България сутрин".

Церемонията ще се състои на 12 октомври в Народния театър "Иван Вазов".

По думите ѝ Перперикон е отличен заради многобройните открития през тази година. Сред наградените е и скелетът, намерен в голям глинен съд в античния град Деултум от екипа на проф. Вагалински. Третото откритие е рядък стъклен ритон от Блъсково, близо до Провадия.

Според Бозукова гласуването показва, че българите проявяват интерес и към по-малко познатите исторически обекти.

"Той вече има око и за други по-малки чудеса. Иска това културно наследство да се превърне в културен туризъм, който той да преживее", посочи тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Като примери за успешното развитие на този вид туризъм Бозукова даде Самоков и Тутракан. В Самоков посетители привличат фестивалите и възстановените възрожденски къщи, а в Тутракан диорама представя историческата битка чрез 3D технологии.

Според нея съоръжението вече привлича 17 000 посетители годишно.

Сред акцентите на кампанията Бозукова посочи и поклонническият маршрут от Малко Търново до Созопол, свързан с мощите на свети Йоан Кръстител.

Главният редактор отбеляза интереса на чуждестранните туристи към подобни пътувания и изрази надежда поклонническият туризъм да получи по-голямо внимание.

Бозукова смята, че културното наследство може да обединява българите и да укрепва националната идентичност. Тя открои азбуката, шевицата, гайдата, розата дамасцена и Мадарския конник като символи на България.

"Големият проблем е, че ние имаме наистина трета по големина културна съкровищница в Европа, но ние не сме държавата, която добре промотира нашите чудеса", подчерта тя и изрази надежда популяризирането на "Бранд България" да даде тласък на културния туризъм.

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