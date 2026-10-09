Служители на фирма за бързи кредити отвлякоха мъж във Вършец

Служители на фирми за бързи кредити отвлекли от Вършец мъж от Костинброд, който дължал пари. По случая е образувано досъдебно производство за отвличане, съобщи БНР.

Сигналът в Районното управление във Вършец е получен вчера. Според него двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къща в курортния град заради дългове.

Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му.

Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с лютив спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Монтана. Извършителите се издирват.