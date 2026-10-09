BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 83

Служители на фирма за бързи кредити отвлякоха мъж във Вършец

Потърпевшият е без следи от побой

09.10.2026 | 14:38 ч. Обновена: 09.10.2026 | 15:29 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Служители на фирми за бързи кредити отвлекли от Вършец мъж от Костинброд, който дължал пари. По случая е образувано досъдебно производство за отвличане, съобщи БНР. 

Сигналът в Районното управление във Вършец е получен вчера. Според него двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къща в курортния град заради дългове.

Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му.

Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с лютив спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой. 

За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Монтана. Извършителите се издирват. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

фирми за бързи кредити отвличане Вършец
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem