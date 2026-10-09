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Мъж на 43 години загина в катастрофа на пътя между Казанлък и Крън

Ударили са се две леки коли

09.10.2026 | 19:00 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 43 години е загинал в катастрофа, станала на пътя между Казанлък и Крън, съобщиха от МВР в Стара Загора. 

Сигнал за инцидента е получен в 10:22 часа.

По първоначална информация е настъпил челен удар между „Фолксваген“, управляван от 29-годишен мъж и „Хюндай“, управляван от загиналия. Другият шофьор е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати.

Започнато е разследване. Работата по изясняване на причината за настъпване на произшествието продължава. 

Заради катастрофата пътят между Казанлък и Крън беше затворен, а обходът се осъществяваше през село Енина.

Според актуалната информация на Агенция "Пътна инфраструктура" в момента движението се осъществява нормално. 

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Тагове:

Казанлък Крън катастрофа загинал
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