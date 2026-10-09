КЗП сезира за измама от фирма, продаваща продукти на пациенти в държавен санаториум

В първата приемна на Мая Манолова като председател на КЗП граждани информираха за измами и нелоялни търговски практики, в т. ч. прилагани към болни и възрастни хора

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова сезира съответните институции за измама от фирма, продаваща продукти чрез презентации извън търговски обекти. Измамите са особено фрапиращи с това, че са прилагани към пациенти по време на лечението им в държавен санаториум. За измамната схема Манолова бе информирана от самата пострадала - възрастна жена, подала жалба към КЗП. Тя посети вчера и приемната на Манолова.

По думите на възрастната жена, практиката се осъществява от фирма в държавен санаториум, която кани лекуващите се там хора на презентация за продажба на продукти. По време на презентацията жената е обявена за печелившия участник в „томбола“ с „награда“ матрак на стойност 600 евро. Освен него, жената е подведена, че ще получи и придружаващи продукти – възглавница, почистващи препарати за матрака и др., за които да заплати още 80 евро в брой, освен превод от 600 евро чрез дебитната си карта. Изправена пред цялата аудитория от около 60 души в залата и в състояние на силна емоция, жената е склонена да подпише документи, без да й е оставено време за запознаване със съдържанието им. По думите й, такива презентации с продажби са правени в съответния санаториум и при предишни нейни престои за лечение там.

Дамата описа и силови методи, с които е била заставена да „приеме“ матрака и другите продукти към него, въпреки че устно е заявила, че не желае да се възползва от „спечелената награда“ в томболата. Фирмата продавач и презентатор е била представлявана от двама физически едри мъже, които са отказали на жената нейни по-млади близки да преговарят за отказ от непоисканата „награда“, съобщават от КЗП.

Самият матрак и продуктите към него не са доставени на потърпевшата в рамките на 14 дни, каквито са били уверенията. Екземпляр от подписаните документи не й е предоставен, а след опитите жената да си получи парите обратно, представителите на фирмата са я заплашили физически, след което са спрели да отговарят на повикванията й по телефона. Потърпевшата е информирала НАП, КЗП и съответните органи.

След осъществената днес комуникация с министъра на здравеопазването относно посочения санаториум започват съвместни институционални действия за прекратяване на схемата.