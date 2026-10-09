Шишков: Ще променим три закона, за да се подменят старите лифтове на Витоша

Обновяването на лифтовете е инициатива на цялата ни ПГ и на управлението. Ще променим 3 закона - за горите, за туризма, частични промени в ЗУТ. Те ще направят едно - да дадат възможност по законов път собствениците да подменят остарелите лифтове. И София да си възстанови реномето на добър ски курорт, обеща регионалният министър арх. Иван Шишков в интервю пред БНР.

"Убеден съм, че всички собственици и инвеститори искат да си подменят лифтовете. Тези, които им пречеха, са тези, които имаха парламентарни мнозинства и не промениха закона от 2007 г. Отговорността за всичко това - да няма "Хемус" е в управляващите мнозинства, които не пожелаха да направят това и щяха да се скарат заради интересите. А обществото иска развитие", каза арх. Шишков.

И допълни:

"Имаме яснота и законите са почти готови, изменяме 3 закона. Ще направим Околовръстното на София, на Пловдив и всички други магистрали, но това е наследство, което дори не е проектирано. Част от тези неща вече ги изпълняваме."

Според него големият проблем в управлението не са хората - чии кадри са, а в модела на управление:

"И много от тези кадри бяха демотивирани да работят, и започнаха да забравят как се правят нещата законно. Всичко това е отношение към строителния процес - да няма контрол, да се одобряват едни проекти и после да се променят. Това демотивира администрацията."

Той посочи, че няма как нито една власт да направи така, че във всеки сектор да намери хора и те да бъдат коренно различни, а опитът в администрацията като професионалист е изключително важно.

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За новият шеф на Автомагистрали регионалният министър обяви, че се очаква само вписването му.

"Това е 34-годишната Николета Бачева. Тя дълго е работила там", обясни министърът и призна, че единственото му притеснение било само възрастта й.

Иначе Бачева била изключително активна да се извадят всички нарушения на предишните управление и "никого не е прикрила". Също така обещала на министър Шишков да поеме ангажимента да управлява "Автомагистрали".