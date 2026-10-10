Евтим Милошев изпревари колегите си министри на Софийския маратон

Министърът на културата Евтим Милошев се нареди сред най-бързите представители на Министерския съвет, участвали в 43-тото издание на Софийския маратон. Той завърши на 617-о място сред над 1900 участници в дистанцията от 5 километра, като постигна най-доброто класиране сред министрите, пише БТА.

След финала Милошев определи участието си като лично предизвикателство, но подчерта, че по-важно от крайния резултат е посланието към младите хора.

"Това беше битка със самия себе си, но по-важен е примерът, който даваме на младите хора", заяви той.

"Спортът, културата и образованието са най-важните неща"

Според министъра тези три области имат ключова роля за развитието на обществото и могат да допринесат за по-здравословен и пълноценен начин на живот.

"Ако хората се отдадат на тези три неща, и за здравеопазването, и за сигурността няма да има толкова много работа. Пожелавам на всички млади хора да наблегнат на това. Това са предимства, които ще са им от полза в един твърде конкурентен свят", посочи Милошев.

Той изрази надежда, че подобни масови спортни инициативи ще насърчат повече млади хора да се занимават активно със спорт, култура и образование.

12 000 участници и международна видимост за София

Министърът обърна внимание и на мащаба на тазгодишното издание на Софийския маратон. Очаква се в рамките на двата състезателни дни да се включат рекордните 12 000 души.

По думите му подобни събития имат значение не само за популяризирането на спорта, но и за международния имидж на България.

"Всички такива прояви като маратона, като Евровизия и останалите платформи, които ни дават възможност за европейска и световна видимост, са изключително важни за нашата страна", заяви Милошев.

Той подчерта, че големите спортни и културни форуми дават възможност България да привлича международно внимание и да представя потенциала си пред по-широка публика.