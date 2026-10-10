SkyNews за лагера в "Камчия": Парче Русия в сърцето на НАТО

"Парче Русия в сърцето на НАТО" - така е озаглавен материал на SkyNews за руския комплекс в курорта "Камчия", който се намира на 25 км от Варна.

Журналистът Айвър Бенет описва лагера като "миниград", притежаван от правителството на Москва в България.

"Има много неща, които очаквате да намерите на крайбрежието на Черно море в България. Но малко парче от Русия не е едно от тях", казва той за "умниния град", подчертавайки, че Москва е придобила земята през 2018 година.

В "малкия град" Бенет показва супермаркета на комплекса, спортната зала и училището, пред което изненадващо се издига и британски флаг.

"Вътре в нашата страна имаме територия, която е контролирана от руснаците. Всички хибридни и шпионски дейности може да минават през това парче земя. Не знаем какво правят те там, може да имаме само съмнения, познавайки колко е развит шпионажа в Русия", казва пред SkyNews бившият външен министър на България Надежда Нейнски.

Как "Камчия" стана руска територия

Кметството на Москва получи собственост върху лагера още по времето на кабинета на Сергей Станишев на цена, която е много под пазарната.

През 2019 г. руският външен министър Сергей Лавров обяви "Камчия" за "идеален модел на руската мека сила" и за потенциален център за прокарване на руски интереси в Европа.

Комплексът беше спрял да работи след руската инвазия в Украйна, но разследване на "Свободна точка" показа, че детските лагери са били подновени и то с обучения, брандирани като партньорство с "Оксфордски образователен център".