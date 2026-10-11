Кораби, плаващи през Черно море към Русия, използват средства за GPS заглушаване

Внеделя Турция излъчи съобщение на 16 канал за установено нерегламентирано използване на GPS-джамъри на борда на търговски кораби в териториалните води на страната.
Използването на тези устройства причинява негативни последствия за корабоплаването и въздухоплаването. Устройствата за заглушаване трябва незабавно да бъдат спрени от употреба“, гласи съобщението, чуто от Maritime.bg.
В него се отправя и предупреждение за санкциониране на екипажите на плавателни съдове с подобни технически средства на борда.
Според представителя на Maritime.bg в Истанбул, става дума за търговски кораби, извършващи преход през териториалното море на Турция с направление към Руската федерация.
Тези средства са използвани срещу потенциални атаки с морски дронове и БПЛА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.