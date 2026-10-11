Мощни взривове разтърсиха Пловдив, взривени са коли ВИДЕО

Мощни взривове разтърсиха квартал в широкия център на Пловдив днес до сградата на ОУ "Алеко Константинов" на ул. "Св. Наум".
Предната част на един автомобил е цялостно унищожена, а два други са сериозно пострадали, предаде Под Тепето.
Инцидентът е станал в късния неделен следобед, като все още не са ясни точните причини.
Първоначално е избухнал изключително мощен взрив, разтърсил къщите в квартала, като свидетели описват, че се е усетило като земетресение.
След това е имало още два взрива.
На място изключително бързо е пристигнал екип на Пожарна безопасност, които са потушили опасността от влошаване на ситуацията. Тепърва причините ще се изясняват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.