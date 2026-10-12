BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 26
В развитие Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Млад мъж се бори за живота си след катастрофа с АТВ

Получил е фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра

12.10.2026 | 08:47 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 25 години се бори за живота си след тежка катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца.

Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври. По данни на полицията младият мъж се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над превозното средство и се е преобърнал извън пътното платно.

При катастрофата е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра.

Пострадалият е настанен в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота, съобщи БНТ.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа АТВ Бургас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem