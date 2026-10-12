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Част от столичния кв. „Военна рампа“ остава без вода утре

Софийска вода ще извършва ремонти дейности

12.10.2026 | 10:00 ч. 0
Софийска вода

Софийска вода

Софийска вода ще прекъсне временно водоснабдяването в част от кв. „Военна рампа“ утре, на 13 октомври, съобщиха от дружеството.

Във вторник, 13 октомври, от 09:00 до 21:00 часа ще бъде прекъснато водоснабдяването на абонатите на бул. „Илиянци“ в участъка от № 41 до ул. „Локомотив“.

Причината е ремонтни дейности на уличния водопровод по ул. „Проф. Иван Георгов“.

При ремонт, продължил над 12 часа, ще бъде осигурена водоноска пред № 62 на бул. "Илиянци“.

 

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