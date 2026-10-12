Мъж е убит в Стара Загора, задържани са трима души

Трима души са задържани за убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за паднал мъж на тротоар на улица в града е подаден на телефон 112 на 11 октомври в 16:10 часа.

Пристигналите на място полицейски и медицински екипи са установили, че мъжът е починал и има прободна рана в областта на гърдите.

Установена е самоличността на лицето - 63-годишен мъж.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установен и задържан за срок до 24 часа мъж на 48 години. По случая са задържани и жена на 49 години и мъж на 55 години, за които е установена съпричастност към деянието.

Образувано е досъдебно производство.